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السليمانية تعترض على تمديد إغلاق المدارس وتجدد موقفها من العزل والحظر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-25T08:50:05+0000
السليمانية تعترض على تمديد إغلاق المدارس وتجدد موقفها من العزل والحظر

فق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الخميس أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان ستعقد اجتماعا لها لتقييم الموقف الصحي، قائلا إن السليمانية لا تؤيد الاستمرار في إغلاق المدارس أو اللجوء إلى خيار العزل أو حظر التجوال.

وقال ابو بكر في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، إن اللجنة العليا ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا لتقييم الموقف الصحي وستصدر قرارا بشأن العملية التعليمية.

وأضاف "نحن لسنا مع اغلاق الأوساط التعليمية مرة أخرى، أو أعلان العزل الصحي أو حظر التجوال، معتبرا التفشي السريع لكورونا بالأمر الطبيعي، فيما عزا ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس بسبب زيادة الفحوصات المختبرية.

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