السليمانية.. تعافي نحو سبعة آلاف مصاب من فيروس كورونا خلال شهر واحد

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعافي نحو 7 آلاف مصاب من فيروس كورونا في المحافظة خلال فترة شهر واحد.

وقال المدير العام لصحة السليمانية صباح هورامي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحافظة شهدت خلال الفترة من 19 ايلول لغاية 19 تشرين الأول الماضيين شفاء 6940 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

واضاف هورامي ان 13961 مصابا بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء من المرض خلال الفترة من 13 ايار الماضي لغاية 19 أيلول الماضي.

يأتي هذا في وقت طلب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، من سكان الاقليم الالتزام بالإجراءات الوقائية سيما مع قدوم فصل الشتاء.

وقال بارزاني، خلال احتفالية اقيمت، اليوم، لافتتاح أحد المشاريع في اربيل، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "فيروس كورونا وللأسف يتفشى بسرعة".

وأضاف "انتهز هذه الفرصة لاطلب منكم الالتزام بالاجراءات الوقائية، ولاسيما أننا نتجه نحو فصل الشتاء، وربما الفيروس سينتشر بسرعة أكبر".

وتابع قائلا "لهذا اطلب واكرر طلبي في الالتزام بالاجراءات الوقائية لكي نتمكن في الاستمرار باقامة مثل هذه المشاريع لشعبنا، وأن لانفقد أعداداً أكثر من أحبتنا وأعزتنا".