سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السليمانية.. تعافي نحو سبعة آلاف مصاب من فيروس كورونا خلال شهر واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-02T18:36:44+0000
السليمانية.. تعافي نحو سبعة آلاف مصاب من فيروس كورونا خلال شهر واحد

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعافي نحو 7 آلاف مصاب من فيروس كورونا في المحافظة خلال فترة شهر واحد.

وقال المدير العام لصحة السليمانية صباح هورامي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، ان المحافظة شهدت خلال الفترة من 19 ايلول لغاية 19 تشرين الأول الماضيين شفاء 6940 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد19. 

واضاف هورامي ان 13961 مصابا بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء من المرض خلال الفترة من 13 ايار الماضي لغاية 19 أيلول الماضي.

يأتي هذا في وقت طلب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، من سكان  الاقليم الالتزام بالإجراءات الوقائية سيما مع قدوم فصل الشتاء.

وقال بارزاني، خلال احتفالية اقيمت، اليوم، لافتتاح أحد المشاريع في اربيل، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "فيروس كورونا وللأسف يتفشى بسرعة".

وأضاف "انتهز هذه الفرصة لاطلب منكم الالتزام بالاجراءات الوقائية، ولاسيما أننا نتجه نحو فصل الشتاء، وربما الفيروس سينتشر بسرعة أكبر". 

وتابع قائلا "لهذا اطلب واكرر طلبي في الالتزام بالاجراءات الوقائية لكي نتمكن في الاستمرار باقامة مثل هذه المشاريع لشعبنا، وأن لانفقد أعداداً أكثر من أحبتنا وأعزتنا".

 

 


related

السليمانية تعلن تفاصيل عن المصابين بكورونا

Date: 2020-03-01 18:07:19
السليمانية تعلن تفاصيل عن المصابين بكورونا

بتطور مفاجئ.. الصحة الكوردستانية تدعو لمراقبة جديدة لحالة الخارجين من الحجر

Date: 2020-03-10 16:59:18
بتطور مفاجئ.. الصحة الكوردستانية تدعو لمراقبة جديدة لحالة الخارجين من الحجر

شفاء 6 مصابين بكورونا جميعهم أفراد أسرة واحدة بالسليمانية

Date: 2020-04-15 00:16:22
شفاء 6 مصابين بكورونا جميعهم أفراد أسرة واحدة بالسليمانية

صحة السليمانية تلجأ الى طريقة جديدة لعلاج المصابين بكورونا

Date: 2020-03-25 13:21:43
صحة السليمانية تلجأ الى طريقة جديدة لعلاج المصابين بكورونا

تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-05-30 16:07:13
تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

السليمانية توجه العائدين من ايران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا

Date: 2020-03-06 09:42:45
السليمانية توجه العائدين من ايران لمستشفى محدد لتشخيص كورونا

كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

Date: 2020-03-18 18:11:00
كوردستان يعلن اصابة طفل بفيروس كورونا

للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا.. خبراء يفحصون أشخاصاً محتجزين في مطار السليمانية

Date: 2020-02-03 19:44:37
للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا.. خبراء يفحصون أشخاصاً محتجزين في مطار السليمانية