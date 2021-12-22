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السليمانية .. تظاهرة لموظفي مستشفى عام لعلاج المصابين بكورونا (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-22T08:09:32+0000
السليمانية .. تظاهرة لموظفي مستشفى عام لعلاج المصابين بكورونا (صور)

شفق نيوز/ تظاهر الموظفون المتطوعون في مستشفى الجمهورية في السليمانية صباح اليوم الأربعاء احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن َ ومنذ بداية الدوام نظم موظفو مستشفى الجمهورية الخاصة بالامراض الانتقالية تظاهرة أمام مبنى المستشفى احتجاجا على عدم صرف المنح الشهرية المخصصة لهم منذ أربعة أشهر.

وأضاف أن المحتجين أكدوا أن الأموال المخصص لمنحهم تم تخصيصها من قبل حكومة الإقليم إلا أن امر الصرف لم يصدر لحد الان.

واشار مراسلنا الى ان المحتجين هددوا بمقاطعة الدوام، والاستمرار بالتظاهرات لحين صرف مستحقاتهم.

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