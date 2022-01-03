السليمانية.. تظاهرات لموظفي العقود في هذه الدائرة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب السليمانية، اليوم الاثنين، أمام مكتب المفوضية في المحافظة للمطالبة بتثبيتهم.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية؛ إن العشرات من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تظاهروا أمام مبنى المفوضية في السليمانية.

واضاف، ان المتظاهرين طالبوا المفوضية والجهات المعنية بتثبيتهم على الملاك الدائم، أو تحويلهم لعقود تشغيلية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء المرقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢١.

ويذكر أن عدد موظفي العقود في مكتب مفوضية انتخابات السليمانية يبلغ أكثر ٤٠٠ موظف فيما يزيد عددهم لأكثر من ٣٠٠٠ موظف في عموم العراق.