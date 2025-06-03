السليمانية.. تظاهرات غاضبة للأطباء ومطالبات بتعيينات عاجلة (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأطباء غير المعيّنين أمام مستشفى "شار" في السليمانية، للمطالبة بتوفير تعيينات عاجلة لهم، فيما حذروا من استمرار التدهور في النظام الصحي إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة للإصلاح.

وقال رهيل احمد ممثل المحتجين ، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "انطلاق أعمال المؤتمر الطبي الخامس في كوردستان، وبمشاركة فعالة من العاملين في القطاع الصحي وأعضاء اتحاد الأطباء، قد شكّل بداية لتحرك نوعي نحو ترسيخ نظام صحي يقوم على روح العمل الجماعي، والثقافة المهنية، واحترام الكوادر الطبية".

وأضاف أن "هذا التوجه يعكس طموحاً واضحاً نحو بناء نظام طبي مستقل ومتطور في الإقليم"، مبيناً أن "الهدف من هذا النظام الجديد لا يقتصر على تطوير الأداء الطبي أو تعزيز الخصائص الفنية، بل يشمل أيضاً الارتقاء بالمهمات الأساسية، وزيادة أعداد الطلبة والكوادر المشاركين في النظام، وتوسيع آفاق الخدمة الصحية".

وأوضح أن تعزيز استقلالية القطاع الطبي، من خلال تحديث السياسات الصحية والقوانين الرسمية، سيمثل نقطة تحوّل أساسية في جودة الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين، فضلاً عن كونه خطوة بالغة الأهمية في بناء قطاع صحي مستقر وفعّال يخدم الأطباء والمرضى الكورد على حد سواء".

كما أشار المتحدث باسم الأطباء المحتجّين، أن "أحد أبرز العوائق أمام تطوير النظام الصحي في الإقليم هو استمرار العنف الوظيفي والقيود الإدارية، إلى جانب غياب التعيينات الرسمية للخريجين الجدد من الأطباء"، مضيفاً أن "هذه الأزمة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال إصلاح بنية التواصل المؤسسي بين الجهات المعنية في وزارة الصحة والدوائر الأخرى، والاعتراف بمطالب الأطباء بوصفها مطالب مهنية مشروعة وليست سياسية أو فئوية".

وختم رهيل، حديثه قائلاً إن "هذه المطالب لا تُعد مجرد نداء احتجاجي عابر، بل تمثّل أساساً لأي مشروع مستقبلي لإصلاح النظام الصحي في كوردستان"، لافتاً إلى أن "إيصال هذه المطالب إلى رئاسة الحكومة هو الخطوة الأولى نحو معالجة الأزمة المزمنة في القطاع الصحي بالإقليم".

وطالب المحتجون بتفعيل التعيينات الجديدة للأطباء، ومعالجة الثغرات في نظام التنسيق الطبي داخل المؤسسات، والعمل على إقرار قوانين جديدة تُنهي التعاملات الإدارية التقليدية وتُمهّد لبنية تنظيمية متقدمة قائمة على الشفافية والمسؤولية.