السليمانية.. تظاهرات تندد باستهداف المناطق الكوردية في سوريا (صور)

السليمانية- شفق نيوز

نظم مئات من أهالي محافظة السليمانية، اليوم السبت، تظاهرة واسعة جابت شوارع مركز المدينة، احتجاجاً على عمليات القصف التي نفذتها مجموعات مسلحة واستهدفت مناطق كوردية في سوريا، وما رافقها من اعتداءات طالت مواطنين كورد وأجبرتهم على مغادرة مناطقهم.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المتظاهرين خرجوا من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، رافعين أعلام إقليم كوردستان، ومطالبين بوقف ما وصفوه بـ "العدوان المستمر" على المناطق الكوردية في سوريا، ورفض استهداف المدنيين لأسباب سياسية أو عسكرية.

وأكد المشاركون، وفقاً للمراسل، أن القصف والاعتداءات المتكررة تسببت بحالة نزوح قسري بين المواطنين الكورد، وأجبرت العديد من العائلات على ترك منازلها، محذرين من تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار هذه الهجمات.

ودعا المتظاهرون، المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى "التدخل العاجل لإيقاف الاعتداءات التي تطال المواطنين الكورد"، معتبرين أن "ما يجري يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الكورد في مختلف أجزاء كوردستان".

كما شدد المحتجون، على ضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الجهات المسلحة التي تستهدف المدنيين، مؤكدين في الوقت ذاته أن الشعب الكوردي يسعى دائماً إلى السلام، إلا أنه يُواجه بالقوة والسلاح، في مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في العيش بأمن واستقرار.

وشهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم أمس الجمعة، مسيرة تضامنية منددة بالتوترات في مدينة حلب السورية.

وكانت قوات الحكومة السورية قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الشيخ مقصود، فيما تراجعت قوات "الأسايش"، وتحصنت في عمق الحي مع بدء اقتحام القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 30 مقاتلاً من قوات الطرفين.