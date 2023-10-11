السليمانية.. تظاهرات المحاضرين تتجدد بعد إبعاد 11 منهم بسبب الإضراب

شفق نيوز / جدد المحاضرون بالمجان في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان تظاهراتهم، اليوم الأربعاء، رداً على ضغوطات وتهديدات تمارس ضد المحاضرين المضربين عن الدوام.

وقال كاردو كريم، ممثل المحاضرين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تهديد المحاضرين بالمجان لا يثني عن المطالب الشرعية الخاصة بتعيينهم على الملاك الدائم لوزارة التربية".

وأضاف، أن "الإضراب سيستمر ولن نقاطع الإضراب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا من قبل وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "11 محاضراً بالمجان تم تهديدهم بإنهاء عملهم في تربية قضاء (برده رش) بابعادهم عن المدارس، والآن ممثلو المحاضرين متواصلون مع وزارة التربية لإعادتهم إلى الخدمة".

وبعد مرور نحو شهر على إضراب معلمي السليمانية، ثمة أزمة تعليمية و"كماشة" قد تلقي بظلالها على المعلمين ذاتهم، فضلاً عن وأولياء الأمور الذين بدأوا بنقل أولادهم إلى مدارس أهلية.

ويؤكد المحاضرون أن إضرابهم عن الدوام هو تعبير احتجاجي على عدم تلبية حكومة إقليم كوردستان، لمطالبهم المتعلقة بصرف رواتبهم وبالمضي بالترفيعات والعلاوات المهنية و تثبيت المحاضرين.