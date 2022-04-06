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السليمانية تطيح بعصابة باعت قطعة ارض ثمينة بسند مزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T20:30:53+0000
السليمانية تطيح بعصابة باعت قطعة ارض ثمينة بسند مزور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة تزوير قامت ببيع ارض ثمينة من دون علم صاحبها.

وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مفارز مركز شرطة كوردسات في السليمانية القت القبض على عصابة تزوير قامت ببيع قطعة ارض ثمينة من دون علم صاحبها الاصلي.

وأوضح البيان انه بعد ان شكت قوات الشرطة في معاملة قطعة ارض ثمينة، بدأت بتحقيقاتها وبالنتيجة قامت مفارز مركز شرطة كوردسات بالقاء القبض ع ثلاثة متهمين ببيع الارض المذكورة.

واشار البيان الى ان المتهمين الثلاثة باعوا القطعة بمبلغ نصف مليون دولار، وهو بسعر ادنى كثيرا من سعرها الحقيقي، ودون علم صاحبها الحقيقي، مبينا انه ظهر خلال التحقيقات ان المتهمين قاموا بعملية البيع بوكالة مزورة.

ونوه البيان الى ان المتهمين الثلاثة هم الان رهن الاحتجاز، مؤكداً أن التحقيقات معهم مستمرة.

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