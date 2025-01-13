السليمانية.. تطهير 35 منطقة والعثور على 38 ألف قذيفة خلال 2024

شفق نيوز/ كشف مدير عام المؤسسة العامة لشؤون الإلغام في السليمانية، يوم الاثنين، عن تطهير 35 منطقة من المخلفات الحربية، فضلاً عن العثور على أكثر من 38 ألف قذيفة خلال 2024.

وقال محسن عبدالكريم، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة نجحت في تنظيف 35 منطقة بمساحة إجمالية تجاوزت 1,277,000 متر مربع"، مشيراً إلى "العثور على أكثر من 38,055 قذيفة غير منفجرة".

وأضاف أن "عمليات التنقيب عن المتفجرات أسفرت عن وقوع خمس ضحايا، في قضاءي بيرنجوين وشارباجير"، مبيناً أن "المؤسسة نفذت حملات توعوية مكثفة استفاد منها أكثر من 16,800 مواطن، إلى جانب توزيع أكثر من 19,600 منشور توعوي، كما نظمت المؤسسة دورتين تدريبيتين لقوات بيشمركة مركز 70، بمشاركة أكثر من 50 ضابطاً ومنتسباً".

وأشار عبدالكريم، إلى التزام المؤسسة بـ "مواصلة جهودها رغم كل التحديات"، لافتاً إلى "أهمية التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتأمين بيئة آمنة وخالية من المخلفات الحربية وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين".

وتعد السليمانية من المناطق التي تعاني من تلوث واسع بالمخلفات الحربية الناتجة عن الحروب السابقة، مما يشكل تهديداً مباشراً على حياة السكان ويعيق التنمية الزراعية والعمرانية.

وتعمل المؤسسة العامة لشؤون الالغام، منذ أشهر، على إزالة هذه المخلفات بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية بهدف تحقيق الاستقرار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.