السليمانية تطمئن مواطنيها: الرز المتوفر في الأسواق من أجود الأنواع

شفق نيوز/ نفت قائممقامية مدينة السليمانية، يوم الخميس، المزاعم التي انتشرت حول وجود بلاستيك في أحد أنواع الرز، مؤكدة أنها أجرت فحصاً شاملاً لجميع أنواع الرز للتأكد من جودتها وظهرت النتائج إيجابية.

وقال ممثل مديرية الصحة في اللجان المشتركة، هيوا صالح، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه بعد انتشار مقطع مصور لكيفية صناعة الرز من البلاستيك وحصول قلق لدى المواطنين، قامت اللجان بموافقة قائممقامية السليمانية بإرسال نماذج من جميع أنواع الرز للتأكد من مواصفاتها ومكوناتها، إلى الفحص في المختبرات.

وبين أن المختبر الذي أجرى الفحص لجميع أنواع الرز في أسواق مدينة السليمانية هو واحد من أفضل المختبرات في إقليم كوردستان ويقوم بإجراء الفحوصات تحت مراقبة ممثلي الحكومة بأفضل الأجهزة المتطورة، لافتاً إلى أنه تبين أن جميع أنواع الرز من منبع نباتي.

وأشار صالح إلى أنه وفقاً للنتائج التي تحصلت عليها القائممقامية، فإن الفحوصات المختبرية قامت بتصنيف جودة الرز وتبين أن بعض الأنواع من أجود أنواع الرز العالمي ويباع في أسواق مدينة السليمانية.

وطمأن صالح المواطنين بأن جميع أنواع الرز الموجود في أسواق السليمانية من ناحية الجودة والنوع، نباتية ولا يشوبها أية مواد بلاستيكية والأمر لا يستدعي القلق حيال تناوله.