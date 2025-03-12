السليمانية تطمئن سكانها: لا أزمة غاز رغم ارتفاع الأسعار في أربيل ودهوك

شفق نيوز/ نفى رئيس مجلس معامل إنتاج الغاز السائل في السليمانية، اليوم الأربعاء، وجود أزمة في الغاز السائل بالمحافظة، رغم ارتفاع الأسعار في محافظتي أربيل ودهوك.

وأوضح كوجار طاهر، لوكالة شفق نيوز، أن "السليمانية تمكنت من الحفاظ على سعر الأسطوانة عند 8500 دينار، بفضل التدابير التي اتخذتها إدارة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الاقتصادية لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار".

واشار الى ان "الحصة الرسمية لمحافظة السليمانية تبلغ 12 شاحنة يوميًا، كل منها تحمل 21 طناً من الغاز القادم من حقول كورمور، إلا أنه تم تقليل الحمولة مؤخراً إلى 18.5 طن لكل شاحنة".

وأضاف المسؤول المحلي، أن "المعامل تعتمد حالياً على المخزون الاحتياطي لتعويض النقص"، محذراً من أن "استمرار تقليص الكميات قد يؤدي إلى تحديات مستقبلية في تلبية الطلب، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة استهلاك الغاز في فصل الشتاء".

وحول تأثير قرار إيقاف استيراد الغاز من إيران، أشار طاهر إلى أن "استمرار هذا الإيقاف قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على السوق"، لكنه شدد على أن "الحل يكمن في ضمان الحكومة الاتحادية للحصة الكاملة لمحافظات الإقليم".

وأكد على ضرورة "ضمان بقاء حمولة كل شاحنة عند 21 طنًا كما كانت في السابق"، لافتاً إلى أنه "في حال لم تتم استعادة هذه الكميات، فقد تواجه المحافظة نقصاً في الإمدادات، مما قد يؤثر على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الجوية الحالية".

ونوه إلى أن "ارتفاع أسعار الغاز طال محافظتي أربيل ودهوك، حيث وصل سعر الأسطوانة في أربيل إلى 14 ألف دينار، بينما لا تزال الأسعار في السليمانية مستقرة عند 8500 دينار، بفضل الإجراءات الرقابية المشددة"، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة أسباب تقليص كميات الغاز المخصصة للمحافظة وضمان استقرار الإمدادات، لتجنب أي أزمة محتملة في المستقبل".

وأثار قرار وقف استيراد الغاز من إيران المخاوف من حدوث أزمة بالطاقة، مما يضع مسؤولية إضافية على الحكومة الاتحادية لضمان استمرار الإمدادات لجميع المحافظات بشكل عادل.