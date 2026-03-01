السليمانية تطمئن المواطنين: لا نقص في المواد والوقود

شفق نيوز- السليمانية

أكد محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، يوم الأحد، توفر المواد الأساسية والوقود في عموم المحافظة، مشدداً على أن الأسواق تشهد انسيابية في الحركة التجارية ولا توجد أية معوقات في التبادل أو نقص في السلع، وذلك على خلفية الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سلسلة اجتماعات موسعة عُقدت لبحث آليات التعامل مع الأوضاع غير المستقرة والحالات الطارئة، مع التركيز على استقرار الأسواق، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.

وبحسب البيان، ناقش المجتمعون واقع تجهيز المياه والكهرباء، وأوضاع القطاع الصحي، إضافة إلى متابعة توفر الوقود والرقابة على المنافذ والأسعار، مؤكدين استمرار حملات المتابعة لضمان جودة وكميات المواد المطروحة في الأسواق.

وشددت الحكومة المحلية على جاهزية أجهزتها الخدمية والأمنية لمواجهة أي طارئ، مع التأكيد على الحفاظ على الأمن العام وضمان انسيابية النشاطين التجاري والاقتصادي في جميع مناطق المحافظة.

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، طمأن، أمس السبت، المواطنين بشأن توفر المواد الغذائية، مؤكداً أن المخازن ممتلئة ولا يوجد أي خوف من اضطرابات في الأسواق أو نقص في المواد.

من جانبه دعا جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أمس السبت، السكان في مختلف مناطق ومدن الإقليم الى الاحتماء في أماكن آمنة فور انطلاق صفارات الإنذار، وذلك في ظل تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي لهجمات صاروخية في سماء أربيل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الأبراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.