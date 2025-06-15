السليمانية تطمئن المواطنين: السوق مستقر والمواد الأساسية متوفرة

شفق نيوز/ أكدت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم الأحد، أن الأسواق المحلية في المحافظة تشهد استقرارًا تامًا، وأن المواد الغذائية والسلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات على نقص في البضائع أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار، رغم الظروف الإقليمية الراهنة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد تجار ومواطنون في السليمانية، بأن أسواق المدينة تشهد حالة من الركود والقلق الاقتصادي في أعقاب اندلاع القصف الجوي المتبادل بين إيران وإسرائيل، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الذهب والدولار، وسط مخاوف متزايدة بين المواطنين في ظل استمرار أزمة الرواتب وتدهور العلاقة بين بغداد وأربيل.

في هذا الشأن، أوضحت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن التجار ومستوردي المواد الأساسية طمأنوا المواطنين بأن المخازن ممتلئة وتغطي الاحتياجات لعدة أشهر، وأن عمليات الاستيراد تسير بشكل طبيعي دون انقطاع، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعامل مع أي طارئ.

وأشار البيان إلى أن غرفة تجارة وصناعة السليمانية تتابع الوضع عن كثب، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تدفق السلع وتثبيت الأسعار، مشددة على أهمية عدم الانجرار وراء الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين.

وأضافت الغرفة في بيانها: "نطمئن المواطنين بأن الوضع التجاري مستقر، ولا يوجد ما يدعو للقلق. تجار السليمانية أبدوا استعدادهم الكامل لتوفير جميع الاحتياجات، كما أثبتوا خلال الأزمات السابقة أنهم في مقدمة من يدعم المجتمع ويصون أمنه الغذائي."

ودعت الغرفة المواطنين إلى التسوّق بشكل طبيعي وعدم اللجوء إلى التخزين أو الشراء المفرط، مؤكدة أن السلع متوفرة، وأن التنسيق مستمر بين الغرفة والمؤسسات المعنية لتجاوز أي تحديات محتملة.

وكانت أسعار الذهب وسعر صرف الدولار في إقليم كوردستان قد شهدا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، تأثراً بتداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.

ويقول ممثلون عن أسواق الذهب والبورصة في السليمانية، إن التوترات الإقليمية دفعت المواطنين إلى شراء الذهب كملاذ آمن، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية وتراجعت القدرة الشرائية.