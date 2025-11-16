السليمانية تطمئن.. الفيروس الجديد غير مقلق ولم نسجّل وفيات بين الأطفال المصابين

السليمانية – شفق نيوز

أكد مدير مستشفى "الدكتور جمال" للأطفال في السليمانية، كویان زاهير، يوم الأحد، عدم تسجيل أية حالة وفاة للأطفال بسبب الفيروس المنتشر حالياً، مشيراً إلى أن هذا الفيروس هو الموسمي ذاته الذي ظهر في السنوات السابقة، مع تغيير في نمط وشدة أعراضه.

وقال زاهير في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المستشفى لم تسجّل "أي حالة وفاة بسبب الفيروس الحالي"، مشيراً إلى أن "الوفيات المسجّلة تعود لأطفال كانوا يعانون مسبقاً من أمراض أخرى".

وأوضح مدير المستشفى، أن "العدوى الحالية ليست خطيرة، ومعظم الإصابات التي استقبلناها كانت بأعراض خفيفة مثل السعال واحتقان الحلق والحمى"، لافتاً إلى أن "عدداً محدوداً فقط من الأطفال ظهرت عليهم أعراض شديدة وتم إدخالهم للعناية الطبية داخل المستشفى".

وطمأن زاهير، بأن الوضع "غير مقلق" وأن معظم الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وفي ما يتعلق بالإحصاءات، أوضح مدير المستشفى أن "عدد المراجعين الراقدين خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر بلغ 2346 طفلاً، وكانت أغلب الحالات إصابات موسمية، فيما تم تسجيل حالات بسيطة من الإسهال والتقيؤ".

وأضاف ان "المنحنى الوبائي شهد ارتفاعاً خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر، إذ استقبلت المستشفى من الأول من الشهر ولغاية الخامس عشر منه 1507 أطفال أُدخلوا للعناية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مراجِع في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية".