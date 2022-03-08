السليمانية تطمئن السكان بشأن المخزون الغذائي وتوجه طلباً لحكومة الاقليم

شفق نيوز/ أكدت قائمقامية قضاء السليمانية، اليوم الثلاثاء، وفرة المنتجات الغذائية في مخازن المحافظة.

وكان وزير التجارة في إقليم كوردستان كمال مسلم، انتقد اليوم الثلاثاء، قيام بعض السكان بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية واحداثهم ارباكاً في السوق المحلية، فيما طمأن بأن المواد وفيرة في المخازن الحكومية، أعلن اللجوء إلى بلدان أخرى في استيراد مادتي الزيت والقمح في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبهذا الخصوص، قال قائمقام قضاء السليمانية ئاوات محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بعد اجتماع موسع مع غرفة تجارة السليمانية إن "مخازن المحافظة مليئة بالمواد الغذائية الضرورية ولا داعي للخوف من نفاد المخزون الغذائي في المحافظة".

واضاف ان لجان مراقبة الأسعار في عمل دؤوب ويومي لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق وتحاسب كل من يتلاعب بالأسعار ويستغل الوضع الرهن.

ودعا محمد، حكومة الإقليم تسهيل مهمة التجار في إدخال البضائع الغذائية المهمة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق بصورة ملفتة خلال اليومين الماضيين وبالخصوص زيت الطعام الذي ارتفع بنسبة ١٠٠٪