سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السليمانية تطلق يد الاجهزة الامنية للحفاظ على المقار الحزبية والمؤسسات الحكومية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-06T20:14:30+0000
السليمانية تطلق يد الاجهزة الامنية للحفاظ على المقار الحزبية والمؤسسات الحكومية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة الامنية العلية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الأحد، ان يد الاجهزة الامنية مطلقة في الحفاظ على المقرات الحزبية والحكومية، وذلك عقب إضرام النيران في مقار حزبية من قبل متظاهرين.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انه نتيجة للمظاهرات غير المرخصة اليوم في ناحية بيره مكرون حصلت اضطرابات وأعمال عنف، لافتا الى ان اطلاقات نارية انطلقت من بين المتظاهرين باتجاه قوات الشرطة المجتمعية ادت لاصابة ضابط برتبة نقيب بطلقة نارية اصابته بجروح ونجا منها من الموت باعجوبة. 

واضاف البيان ان اللجنة تطالب جميع الاطراف التزام الهدوء لان اعراف احراق المقرات الحزبية والمؤسسات الحكومية لا تكون سببا للحصول على حقوق ابناء المجتمع.

واشار الى ان القوات الامنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بارباك الامن والحركة  كسب الأرزاق وحياة الناس، مبينا ان حماية المؤسسات الحكومية والمقرات الحزبية من الواجبات الرسمية للقوات الامنية ولتحقيق هذا الواجب فان مطلقة اليد للقيام بواجبها بشكل قانوني.

 

 

related

بعد مصرع رجل.. صاعقة رعدية تعطل محطة كهربائية في السليمانية

Date: 2020-11-07 10:11:06
بعد مصرع رجل.. صاعقة رعدية تعطل محطة كهربائية في السليمانية

أول حملة تعقيم وتنظيف لمدينة كاملة في إقليم كوردستان

Date: 2020-03-11 15:10:27
أول حملة تعقيم وتنظيف لمدينة كاملة في إقليم كوردستان

السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

Date: 2020-03-19 15:35:28
السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

قتل شخص بهجوم مسلح داخل سوق في محافظة السليمانية

Date: 2019-06-17 08:01:24
قتل شخص بهجوم مسلح داخل سوق في محافظة السليمانية

أطباء السلیمانیة یرفضون تسلم رواتبهم

Date: 2020-08-18 13:26:13
أطباء السلیمانیة یرفضون تسلم رواتبهم

السليمانية تسجل 5 حالات وفاة بكورونا في يوم وتعافي 12 مصابا بدهوك

Date: 2020-06-20 17:38:31
السليمانية تسجل 5 حالات وفاة بكورونا في يوم وتعافي 12 مصابا بدهوك

القبض على عصابة تحايلت على سائقي سيارات الاجرة في السليمانية

Date: 2019-12-18 20:34:38
القبض على عصابة تحايلت على سائقي سيارات الاجرة في السليمانية

مصادرة نصف طن من ادوية تضخيم صدور وارداف النساء في السليمانية

Date: 2020-10-18 21:12:26
مصادرة نصف طن من ادوية تضخيم صدور وارداف النساء في السليمانية