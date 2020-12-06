السليمانية تطلق يد الاجهزة الامنية للحفاظ على المقار الحزبية والمؤسسات الحكومية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة الامنية العلية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الأحد، ان يد الاجهزة الامنية مطلقة في الحفاظ على المقرات الحزبية والحكومية، وذلك عقب إضرام النيران في مقار حزبية من قبل متظاهرين.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انه نتيجة للمظاهرات غير المرخصة اليوم في ناحية بيره مكرون حصلت اضطرابات وأعمال عنف، لافتا الى ان اطلاقات نارية انطلقت من بين المتظاهرين باتجاه قوات الشرطة المجتمعية ادت لاصابة ضابط برتبة نقيب بطلقة نارية اصابته بجروح ونجا منها من الموت باعجوبة.

واضاف البيان ان اللجنة تطالب جميع الاطراف التزام الهدوء لان اعراف احراق المقرات الحزبية والمؤسسات الحكومية لا تكون سببا للحصول على حقوق ابناء المجتمع.

واشار الى ان القوات الامنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بارباك الامن والحركة كسب الأرزاق وحياة الناس، مبينا ان حماية المؤسسات الحكومية والمقرات الحزبية من الواجبات الرسمية للقوات الامنية ولتحقيق هذا الواجب فان مطلقة اليد للقيام بواجبها بشكل قانوني.