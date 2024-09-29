السليمانية تطلق "مهرجان الخريف" لتعزيز المنتجات المحلية والفلكلور الكوردي.. صور

شفق نيوز/ انطلق في حدائق "سري السليمانية"، يوم الأحد، مهرجان الخريف، بتنظيم من منظمة التطوير الثقافي برعاية مديرية الثقافة والفنون في محافظة السليمانية، وبحضور محافظ السليمانية هفال أبو بكر وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية البارزة في المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن المهرجان، الذي يستمر ثلاثة أيام، يسعى إلى تسليط الضوء على المنتجات المحلية والفلكلور الكوردي .

وأضاف أن المهرجان يضم أكثر من 50 مشاركاً، من رجال ونساء، يعرضون أعمالاً يدوية ومنتجات فلكلورية تمثل جزءاً من التراث الكوردي، مبيناً أنه يهدف إلى توفير سوق لهذه المنتجات، إلى جانب التعريف بالتراث الثقافي الكوردي للجمهور المحلي والزوار.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، أكدت مريم محمد، وهي إحدى المشاركات في المهرجان، أن "المشاركة في المهرجان تمثل فرصة لعرض أعمالي اليدوية والإكسسوارات الفلكلورية التي تعكس جمال التراث الكوردي. الحضور كان جيداً منذ الساعات الأولى، والإقبال في تزايد مستمر".

وأضافت مريم: "أدعو أهالي السليمانية والسياح إلى زيارة المهرجان للاطلاع على جزء من التراث الكوردي الذي قدمناه بلمسة عصرية.".

وأكد مراسلنا، أن المهرجان يستقبل الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، حيث يهدف إلى تعزيز التسويق المحلي ودعم الحرف اليدوية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الصناعات الصغيرة.

ويأتي مهرجان الخريف في السليمانية ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الكوردي وترويجه بطرق مبتكرة تجمع بين الأصالة والحداثة.

ويعتبر هذا الحدث فرصة مهمة لتعريف الزوار، سواء من داخل المدينة أو السياح، بالمنتجات المحلية والإكسسوارات الفلكلورية التي تجسد تقاليد المنطقة.

وتشهد السليمانية بشكل متزايد اهتماماً بتنظيم مثل هذه المهرجانات التي تسهم في تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية على حد سواء، وتعد جسرًا بين التراث المحلي والجمهور العالمي.