السليمانية تطلق مشروع "سلامة الطريق" للحد من الحوادث المرورية (صور)

شفق نيوز/ أطلقت محافظة السليمانية، يوم الاحد، مشروعاً توعوياً واسعاً تحت عنوان "سلامة الطريق"، بهدف الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الوعي العام حول قواعد السلامة على الطرق.

وأعلن المشرف على المشروع دياري محمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة انطلقت اليوم وتستمر لستة أشهر في مرحلتها الأولى"، مشيراً إلى أن "الهدف الأساسي منها هو تقليل نسبة الحوادث المرورية، ولا سيما تلك التي تتعلق بسائقي المركبات والدراجات النارية".

وأوضح، أن "المشروع يتضمن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات علمية متخصصة، إلى جانب حملات إعلامية مكثفة لرفع مستوى الوعي لدى السائقين بمخاطر القيادة المتهورة، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة"، لافتا الى ان "الحملة تُنفّذ بالتعاون مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان، وستشمل مختلف مناطق المحافظة، مع التركيز على النقاط السوداء التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث".

و تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حوادث السير في محافظات الإقليم، وارتفاع ضحايا الحوادث المرورية، الأمر الذي دفع الجهات المعنية لإطلاق مبادرات توعوية وتطبيق إجراءات للحد من هذه الظاهرة المقلقة.

و يُنتظر أن تساهم حملة "سلامة الطريق" في تعزيز ثقافة القيادة الآمنة بين المواطنين، وتشكّل بداية لمسار عملي للحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث، في وقت تسعى فيه الجهات الرسمية لإرساء بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة.