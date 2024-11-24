السليمانية تطلق شعاراً جديداً لتمييز سيارات الأجرة

شفق نيوز/ أعلن رئيس نقابة السائقين في السليمانية آزاد أحمد، اليوم الأحد، عن إطلاق شعار جديد على سيارات الأجرة في المدينة مع بداية العام الجديد، وذلك بهدف التمييز بين سيارات الأجرة العاملة داخل المدينة وتلك العاملة خارجها.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن الشعار الجديد سيتم منحه لأصحاب سيارات الأجرة مجاناً، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية تعاون الجهات المعنية لضمان تطبيق التعليمات اللازمة وتحقيق الهدف المرجو من المشروع.

وأضاف أحمد، أن "الشعار سيساعد في تنظيم عمل سيارات الأجرة وتسهيل التعرف على نطاق خدماتها، سواء داخل المدينة أو خارجها"، محذراً أنه "في حال عدم وجود الشعار على السيارة، سيتم تغريمه من قبل المرور بغرامة تصل إلى مليون ونصف دينار."

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم قطاع النقل في السليمانية، حيث تواجه المدينة تحديات تتعلق بتمييز سيارات الأجرة وتوزيع خدماتها بشكل منظم.

ويُتوقع أن يسهم الشعار الجديد في تحسين إدارة حركة النقل وتعزيز التزام السائقين بنطاق عملهم المحدد، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المستخدمين ويعزز كفاءة النقل في المدينة.