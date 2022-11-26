السليمانية تطلق خدمة صحية "فريدة" من نوعها "تنقذ من الموت والعوق"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم السبت، ادخل خدمات صحية جديدة في مستشفى "شار" الحكومي تنقذ حياة الكثير من النّاس "من الموت او العوق".

وقال مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "رغم الازمة المالية وقلة المستلزمات إلا أن عطاء الكوادر الصحية في محافظة السليمانية مستمر ومتواصل بشكل ملحوظ".

واضاف "اننا اليوم هنا لافتتاح خدمة طبية جديدة تعد فريدة من نوعها على مستوى البلاد، ومن الخدمات العالمية المتطورة وهي علاج الجلطة الدماغية عن طريق الادوية وابعاد المرضى من خطر الموت او العوق".

كما اشار هورامي إلى أن "هذه الخدمة تقدم في قسم الطوارئ، وهي مؤلفة: من قسم مكون من ستة قواطع تقدم العلاجات الدوائية الآنية للمصابين بالجلطة الدماغية من قبل قسم الدماغ والأعصاب في المستشفى".

واثنى هورامي على جهود أعضاء قسم الدماغ والاعصاب في مستشفى "شار" وكذلك على ادارة المستشفى.

وفي سياق متصل اعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، وصول فريق طبي مساعد من فرنسا برفقة فريق طبي متخصص من السليمانية سيقومون بعمليات جراحية فريدة من نوعها وهي استبدل عظم بعض المناطق بعظم آخر كعظم الحوض وغيره".