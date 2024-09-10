السليمانية تطلق حملة لرفع التجاوزات عن الشوارع العامة من قبل المحال التجارية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، أن أي متجر أو صيدلية أو أسواق يقوم بوضع إشارة فسفورية أو أي علامة أخرى على الشارع بهدف تخصيص المكان لنفسه، سيواجه عقوبات.

وأكدت المديرية في بيان لها، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "تُخطر جميع المحال التجارية، الصيدليات، والأسواق، إضافة إلى أي جهة أخرى، تضع إشارات فسفورية أو علامات على الطرقات أمام أماكن عملها بهدف تخصيصها لها"، مؤكدة أن "هذه الشوارع تعد ملكًا عامًا ولا يمكن استخدامها لمصلحة الأفراد، وأن هذا التصرف غير قانوني".

وأشارت المديرية إلى أنها ستبدأ، بـ"التنسيق مع قسم التجاوزات التابع لرئاسة بلدية السليمانية، بحملة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر 2024، لمتابعة الجهات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".

وبيّنت المديرية أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لمديرية المرور وبلدية السليمانية لضمان التنظيم الصحيح للطرقات ومنع التعديات على الممتلكات العامة، وتأكيدًا على ضرورة التزام الجميع بالقوانين التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع المواطنين".