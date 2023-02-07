السليمانية تطلق حملة اغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

شفق نيوز / أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد، اليوم الثلاثاء، بدء رجال الأعمال في في المحافظة وإدارتي كرميان ورابرين بجمع المساعدات وإيصالها الى المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، كما أعلنت إدارة القائمقامية عن انطلاق حملة مماثلة.

وقال رئيس الغرفة سيروان محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تم البدء في جمع مساعدات لعوائل الضحايا والمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا في أسرع وقت ممكن"، داعيا جميع رجال الأعمال في السليمانية وادارتي گرميان ورابرين الى "المساهمة في المساعدات".

وأضاف محمد أن "المساعدات المطلوبة تشمل المواد الغذائية، ومستلزمات الأطفال، وحليب الأطفال، وحفاضات الأطفال، ومستلزمات النساء".

من جهته قال قائممقام مدينة السليمانية آوات محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف مساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، انطلقت اليوم حملة لجمع المساعدات في السليمانية”.

وأضاف محمد أن "السليمانية تقود هذه الحملة ونحن نشاركهم آلامهم، وندعو المواطنين والمستثمرين للإنضمام إلى هذه الحملة ومساعدتهم في تقليل مخاطر الزلزال".

وانطلقت حملة المساعدات في مبنى متحف "أمنى سوركا" الوطني وسط مدينة السليمانية.

فيما دعا محافظ السليمانية هافال ابو بكر، جميع مواطني السليمانية، للمشاركة في حملة جمع التبرعات لضحايا الزلزال "كواجب أخلاقي وشرعي تجاه إخوتنا في تركيا وسوريا".

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وجّه، اليوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا اللتان تعرضتا إلى زلزال مدمر خلّف آلاف القتلى.

وتعرضت تركيا وسوريا لزلزال قوي يوم أمس بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس "ريختر".

وواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا اليوم الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.

ووصلت الحصيلة الاجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 4,300 بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7,8 درجات.

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت 2,921 قتيلا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للقتلى في تركيا وسوريا الى 4,365.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير الى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.

أما في أنحاء سوريا، فقد قُتل 1,444 شخصًا على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.

فقد أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 711 في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا.

وذكرت وكالة "أفاد" أن أكثر من 14 ألف شخص أصيبوا حتى الآن في تركيا، في حين بلغ عدد الجرحى في سوريا 3,411.