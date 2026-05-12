السليمانية تطلق "الوثيقة البيضاء" للمطالبة بإنصاف الكوادر الصحية في إقليم كوردستان

أعلنت نقابة الكوادر الصحية في السليمانية، يوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "الوثيقة البيضاء" للمطالبة بضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي بإقليم كوردستان، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى مساواة الكوادر الصحية في الإقليم بنظرائهم في محافظات الوسط والجنوب.

وقال مسؤول نقابة الكوادر الصحية في السليمانية، هاوزين عثمان، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المبادرة تتضمن عدة مطالب أساسية، أبرزها تعيين الكوادر الصحية والطبية الذين عملوا لسنوات طويلة بصفة متطوعين ومن دون أي مقابل".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ومجلس النواب مستمران بتعيين خريجي الكليات الصحية في محافظات الوسط والجنوب، بينما لا يُعامل خريجو ومتطوعو إقليم كوردستان بالمثل"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "التعامل مع خريجي الإقليم وفق الآليات نفسها المعتمدة في باقي المحافظات".

وأشار عثمان إلى أن "النقابة تطالب أيضاً بمساواة مخصصات الخطورة المهنية للعاملين في القطاع الصحي"، موضحاً أن "مخصصات الخطورة في الإقليم لا تتجاوز 50%، في حين تتراوح في محافظات الوسط والجنوب بين 80 و100%".

كما لفت إلى "وجود مشكلة مستمرة تتعلق بالترقيات والعلاوات"، مبيناً أن "هذه الامتيازات مستمرة في الحكومة الاتحادية وبعض وزارات الإقليم، فيما يفتقر العاملون في وزارة الصحة إلى العلاوات والترقيات منذ سنوات".

وأكد أن النقابة ستعمل على "جمع التواقيع الخاصة بالوثيقة البيضاء وتقديمها إلى الجهات المعنية في بغداد وأربيل، فضلاً عن مجلس النواب العراقي، بهدف إعداد مشروع قانون أو تعديل القوانين الحالية لضمان حقوق الكوادر الصحية في الإقليم".

وفي السياق، طالبت نقابة موظفي الصحة في إقليم كوردستان الحكومتين الاتحادية والإقليمية بالاستجابة لسلسلة مطالب مهنية ومعيشية، محذرة من وصول الخدمات الصحية إلى "مستوى الخطورة" نتيجة استمرار تجاهل هذا القطاع.

وقال نقيب موظفي الصحة، جبار محمد، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للممرضين، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 40 ألف موظف صحي يواصلون عملهم حالياً، فيما ينتظر نحو 50 ألف خريج من الجامعات والمعاهد الطبية التعيين منذ سنوات".

وأعلنت النقابة إطلاق حملة واسعة لجمع التواقيع تحت شعار "العهد الأبيض"، للضغط على الجهات المعنية في أربيل وبغداد من أجل استحصال الحقوق وتطوير الواقع الصحي.

وتركزت مطالب النقابة على ثلاث نقاط رئيسية، هي تخصيص درجات وظيفية لتعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية، ومساواة مخصصات الخطورة مع العاملين في المحافظات الأخرى، إضافة إلى استئناف الترفيعات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2016.

وحذرت النقابة من أن “استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية، ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين والمرضى”.