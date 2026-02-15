السليمانية تطلق الدورة الثانية لمهرجان أفلام الموبايل في حزيران المقبل

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مؤسسة "فيم" في السليمانية، يوم الأحد، عن تنظيم الدورة الثانية من مهرجان الأفلام المصوّرة بالموبايل، والمقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل، مع فتح باب التسجيل أمام جميع صانعي الأفلام الراغبين بالمشاركة.

وقال المتحدث باسم المهرجان، شادومان حسن، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة تستعد لإطلاق الدورة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي"، مبيناً أن "المهرجان سيشهد هذا العام توسيعاً في فئات الجوائز وتنوعاً في المشاركات".

وأضاف أن "المهرجان سيمنح جوائز خاصة لأفضل الأعمال المشاركة، فضلاً عن تخصيص جوائز في مجالات متعددة، بينها أفضل سيناريو، وأفضل إخراج، وأفضل تمثيل للرجال والنساء، إضافة إلى جوائز في مجالات التصميم وفئات فنية أخرى".

وأشار حسن إلى أن "باب المشاركة مفتوح أمام جميع صانعي الأفلام، على أن يستمر استقبال الأعمال لغاية الأول من شهر أيار/مايو المقبل"، موضحاً أن "الشروط والتعليمات الخاصة بالمشاركة متاحة عبر الموقع الرسمي للمهرجان".

وأكد أن "إدارة المهرجان خصصت فرصة داعمة للنساء والشباب لإنتاج أفلامهم والمشاركة بها"، لافتاً إلى أنه "من شروط التقديم أن تكون جميع الأعمال المقدمة باللغة الكوردية".