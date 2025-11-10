السليمانية تطرح ممتلكات "چاڤي لاند" للبيع لتسديد ديون مستحقة لوزير كوردستاني

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية تنفيذ السليمانية الثانية، يوم الاثنين، المباشرة بإجراءات بيع كافة ممتلكات شركة "چاڤي لاند" السياحية في منطقتي "ملكندي" و"دباشان"، والبالغ عددها (13) عقاراً، وذلك بناءً على طلب الدائن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، وبإشراف مباشر من الجهات الرسمية المختصة.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار قضائي يقضي ببيع ممتلكات الشركة المسجلة باسم "شركة چاڤي للاستثمار السياحي – قطاع خاص"، لتسديد الديون المستحقة لوزير الكهرباء، والتي تبلغ (3 مليارات و580 مليوناً و210 آلاف) دينار عراقي.

وأضاف البيان أن جميع التفاصيل المتعلقة بالعقارات المعروضة للبيع موضحة في المرفقات الخاصة بالإعلان، مبيناً أن أي شخص يرغب بالمشاركة في المزاد العلني يمكنه مراجعة المديرية وتقديم عربون قانوني بنسبة (10%) من القيمة التقديرية للعقار، إلى جانب تقديم الهوية الرسمية وإثبات محل السكن.

وأشار البيان إلى أن عملية المزايدة ستستمر لمدة (30) يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الصحف الرسمية، على أن تُجرى المزايدة في مقر المديرية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، مؤكداً أن رسوم التسجيل وأجور النشر تقع على عاتق المشتري الفائز بالمزاد.

وتعد مدينة "چاڤي لاند" من أبرز المشاريع السياحية في السليمانية، وقد توقفت عن العمل منذ عدة أعوام بسبب مشاكل مالية وإدارية، قبل أن تُحال ممتلكاتها أخيراً إلى المزاد لتسديد الديون المترتبة عليها لصالح حكومة الإقليم.

وسبق أن أعلنت المديرية العامة للمصارف التجارية في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، في 28 ايلول الماضي، عن البدء بإجراءات بيع مجموعة من العقارات العائدة لشركة "جافي للاستثمار السياحي – قطاع خاص"، عبر مزايدة علنية في السليمانية.

وكانت مديرية الضرائب والعقارات العامة في إقليم كوردستان، أصدرت طلبًا رسميًا إلى قائممقامية السليمانية يقضي بإغلاق منتجع "چاڤي لاند" العائد لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، وذلك في آب/ أغسطس الماضي.

وتأسس منتجع جافي لاند عام 2013 على مرتفعات جبل كويزة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 380 دونم، ويعد من أبرز المشاريع السياحية في المنطقة، حيث يستقطب سنويًا أكثر من مليون ونصف المليون سائح من داخل العراق وخارجه.