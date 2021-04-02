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السليمانية تطبق الغرامة على السائقين والركاب غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-02T07:35:45+0000
السليمانية تطبق الغرامة على السائقين والركاب غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية، أنها ستفرض الغرامة المالية على السائقين غير الملتزمين بالإجراءات والتدابير الوقائية اعتبارا من تاريخ 3 - 4 - 2021.

وقالت المديرية في بيان اليوم إن وزارة داخلية حكومة إقليم كوردستان اصدرت عدة قرارات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في البيان رقم (12) في العام (2021) وجاءت في المادة 13 بأنه على السائقين من (خصوصي، حمل، أجرة) وعند وجود ركاب معهم يجب عليهم ارتداء الكمامات وخلافه تفرض غرامة مالية مقدارها 20 الف دينار عراقي على الراكب والسائق.

وأكدت أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الثالث من شهر نيسان الجاري.

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