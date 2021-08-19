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السليمانية تضع شرطاً للبدء بالعام الدراسي الجديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-19T08:48:39+0000
السليمانية تضع شرطاً للبدء بالعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ قال هيرش سليم نائب مدير صحة السليمانية يوم الخميس إنه ينبغي تطعيم التدريسيين والموظفين في وزارة التربية قبل فتح أبواب المدارس والأوساط التعليمية أمام الطلبة والتلاميذ للشروع في العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

هذا ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان اعتباراً من 14 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال سليم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المحلية في السليمانية هفال ابو بكر، إن "الأسبوع المقبل سنقوم بإجراء تقييما شاملا لكي نعرف اذا ما كنا قد وصلنا إلى قمة بالاصابات ام لا"، مردفا بالقول إن "معدل الإصابات بارتفاع".

وأضاف "نحن الآن في مرحلة العلاج، ونحتاج إلى تكثيف اللقاحات والتدابير الوقائية".

وتابع سليم بالقول إنه "يتعين قبل فتح أبواب المدارس أن يتلقى جميع المعلمين والموظفين جرعات اللقاح المضاد للوباء، وينبغي تشديد الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية".

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