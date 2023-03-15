السليمانية تضع خطة أمنية لأعياد رأس السنة الكوردية وشهر رمضان

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قائمقامية السليمانية، يوم الأربعاء، عن خطة استعداداتها لأعياد نوروز واستقبال شهر رمضان.

وقال قائممقام السليمانية، آوات محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "اليوم عُقد اجتماع موسع للدوائر المعنية لوضع خطة لأعياد نوروز واستقبال شهر رمضان الذي يوافق خلال عطلة أعياد رأس السنة الكوردية الجديدة".

وأضاف أن "الاحتفال بأعياد رأس السنة الكوردية الجديدة سيبدأ اعتباراً من بعد غد الجمعة وستكون احتفالات هذا العام مختلفة تماماً عن الأعوام السابقة من حيث نوع النشاطات وتعددها وأماكنها وستستمر لغاية يوم 20 من الشهر الجاري".

وأشار آوات إلى أن "الأجهزة الأمنية والخدمية اتخذت استعداداتها كافة لاستقبال السياح بمناسبة أعياد نوروز هذا العام، كما وتم تهيئة جميع الأماكن المخصصة للاحتفالات"، مثمناً في الوقت نفسه جهود الجهات التي ساهمت في الإعداد للاحتفالات الكبيرة والمميزة لهذه المناسبة.

وعن الاستعدادات لشهر رمضان، بين قائممقام السليمانية، أن "شهر رمضان سيكون في يوم الخميس المقبل ونحن قمنا بالتنسيق مع اللجان المشتركة ومديرية الرقابة التجارية والأجهزة الأمنية لوضع خطة لمتابعة الأسعار خشية ارتفاعها"، مؤكداً أن "ارتفاع أسعار السلع مرتبط بتذبذب أسعار صرف الدولار غير المستقرة أصلاً".

ولفت آوات إلى أن "اللجان المشتركة والأجهزة الأمنية والرقابة التجارية ستأخذ على عاتقها مراقبة الأسعار في نوروز وشهر رمضان وفي حال حدوث أي اختلاف بالأسعار سيتم محاسبة المقصرين خصوصاً أولئك الذين يتلاعبون بالأسعار".