السليمانية تضع حجر الأساس لأول "بنك جيني" في كردستان لحماية التنوع الإحيائي

السليمانية – شفق نيوز

وضع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، يوم الاثنين، حجر الأساس لأول مشروع بنك جيني في مدينة السليمانية، وذلك في إطار مساعٍ استراتيجية لحماية التنوع الوراثي للنباتات والحيوانات والكائنات الحية التي تمثل الموروث الطبيعي لإقليم كوردستان والعراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر المراسم، إن "وضع الحجر الأساس جرى في متنزه هاواري بمدينة السليمانية، بحضور وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، وممثل منظمة "فاو" في العراق ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر".

وأكدت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن مشروع "جين بنك" يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية الزراعية في الإقليم، ويهدف إلى جمع وحفظ الأنواع الوراثية النادرة والمهددة، مشيرة إلى أن تمويل المشروع يتم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وسينفذ على مساحة 100 دونم.

وأوضحت أن "المشروع لا يقتصر على حفظ الأصول الوراثية فحسب، بل يشمل أيضاً إنشاء مركز علمي للبحث والدراسة حول الكائنات الحية وسبل حمايتها، إلى جانب خلق فرص عمل مميزة للمتخصصين في هذا المجال الحيوي".

ويُعد مشروع "جين بنك" خطوة نوعية نحو صيانة الموروث البيئي والطبيعي في كوردستان والعراق، وضمان استدامته للأجيال القادمة في ظل التحديات البيئية المتزايدة.