السليمانية تصف مشكلة حظر تركيا الرحلات الجوية مع المحافظة بأنها "أمنية وليست فنية"

شفق نيوز/ وصف محافظ السليمانية هفال أبو بكر، يوم الخميس، قرار تركيا حظر الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية بأنها "أمنية".

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إدارة المحافظة بذلت قصارى جهدها لفتح مطار السليمانية أمام تركيا، لكنها لم تتوصل إلى أية نتائج"، مشيرا الى ان "مشكلة المطار هي مشكلة أمنية وليست فنية وادارية".

وأضاف، أن "وفداً من غرفة وصناعة تركيا وعدد من التجار زار المحافظة وتحدثنا عن أضرار غلق الأجواء التركية وإيقاف الرحلات بينها وبين السليمانية"، مؤكداً أن "الكل متفق معنا على ضرورة إعادة فتح الأجواء من التركية تجاه السليمانية كمرحلة أولى".

وحول أسباب تأخر انجاز بعض المشاريع في السليمانية أكد محافظها ان "الشركات والمقاولين انجزوا ما عليهم من التزامات وفقا لما حصلوا عليه من أموال، لكن بعض المشاريع متلكئة او متوقفة بسبب السيولة المالية وعدم صرف حكومة الإقليم لمستحقات المشاريع".