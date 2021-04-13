السليمانية تتخذ قرارا لمواجهة موسم الجفاف

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة السليمانية يوم الثلاثاء وضمن إطار مواجهة موسم الجفاف السماح لأصحاب حقول الدواجن، ومربي الحيوانات، والمزارعين بحفر الآبار لأستخراج المياه الجوفية.

وقال رئيس مجلس المحافظة آزاد محمد عقب اجتماع للمجلس انعقد اليوم، إنه استنادا للمادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2009 لمجلس محافظة السليمانية في إقليم كوردستان قررنا السماح بحفر الآبار وفقا للتعليمات رقم 1 لسنة 2015 لوزارة الزراعة .

وأوضح ان تنفيذ هذا القرار يدخل ضمن إطار مواجهة موسم الجفاف، مشددا على عدم السماح بحفر الآبار بالطرق غير القانونية.

و أعلنت إدارة منطقة "گـرمیان" في إقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم ان جفافا اجتاح المنطقة هذه السنة بسبب قلة تساقط الأمطار، داعية إلى تخصيص مبلغا ماليا لها من ميزانية الطوارئ لمواجهة هذا الجفاف.

وعُقد اجتماع استشاري لوزارة الزراعة في وقت سابق من اليوم لدراسة أوضاع الجفاف في الإقليم وقالت وزير الزراعة والمواد المائية بيكرد طالباني أمس الإثنين "اننا لا نستطيع الاعلان بان هذا العام عام جفاف دون الأخذ بآراء المختصين لأن نسبة هطول الامطار من منطقة اخرى تختلف ولهذا سنعد تقريرا على ضوء مخرجات الاجتماع وسنقدمه إلى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الخميس المقبل".

وذكرت الوزيرة أيضا أن نسبة المياه انخفضت بشكل كبير في سدي دوكان ودربنديخان ونحن بصدد اعداد دراسة وتقديم مذكرة الى القنصلية الايرانية في الاقليم بسبب نقص المياه من مصادر هذين السدين، مستدركة القول إنه مع هذا يعتبر هذا الموضوع سيادي وعلى الحكومة الاتحادية ايضا التحرك للضغط على ايران لعدم تقليل منسوب المياه القادم الى الاقليم والذي يصب في هذين السدين.