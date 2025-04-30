السليمانية تصدر قرارات جديدة لتنظيم استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية السليمانية، يوم الأربعاء، عن سلسلة من القرارات الصارمة لتنظيم استيراد الحيوانات والمنتجات الزراعية، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلي، إلى جانب إجراءات صحية للوقاية من الأمراض الحيوانية.

وقال رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية كوران قادر، لوكالة شفق نيوز، إن "القائممقام آوات محمد عقد اجتماعاً مشتركاً مع لجنة تحديد أسعار المواشي والدواجن، ولجنة تنظيم سوق الخضار والفواكه، لبحث سبل تنظيم الواردات وتحقيق التوازن في السوق المحلية".

وأشار إلى أنه "تقرر منع استيراد الحيوانات الحية بشكل كامل، وعدم السماح بإخراجها من إقليم كوردستان، كما تم تمديد حظر استيراد الأسماك حتى منتصف شهر حزيران المقبل، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية، كما اتخذت القائممقامية قراراً جديداً بحظر دائم على استيراد بيض المائدة، بسبب وفرة الإنتاج المحلي، مع إمكانية فتح الاستيراد فقط في حال حدوث ارتفاع كبير في الأسعار".

وذكر رئيس اللجان المشتركة، أن "مديرية البيطرة في السليمانية شكلت 26 فريقاً ميدانياً لزيارة القرى وتنفيذ حملات وقائية تشمل تنظيف الحظائر ومكافحة الأمراض المعدية، بينما تم توجيه اللجان الرقابية إلى تشديد المتابعة على محلات بيع اللحوم".

وبالنسبة للخضار والفواكه، لفت قادر إلى أنه "تقرر إزالة الفائض من البسطات العشوائية في منطقة علوة السليمانية، ومنع بيع أي منتجات غير صحية أو تالفة في الأسواق، كما تقرر حظر استيراد البصل اعتباراً من 1 أيار مايو، ومنع استيراد البطيخ ابتداءً من 15 أيار مايو، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي المحلي".

وأكد ان "قائممقامية السليمانية أكدت التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم السوق، ومنع استغلال المستهلك، وضمان وصول منتجات صحية وآمنة للمواطنين"، مشددا على "دعم الإنتاج المحلي كأولوية اقتصادية واستراتيجية في المرحلة المقبلة".