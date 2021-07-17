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السليمانية تصدر حزمة من التعليمات بمناسبة العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T10:27:33+0000
السليمانية تصدر حزمة من التعليمات بمناسبة العيد

شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية مدينة السليمانية، يوم السبت، حزمة من القرارات الخاصة بأيام عيد الاضحى، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الوقائية والقانون.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز "اجتمعنا اليوم مع المسؤولين الأمنيين والخدميين في قائممقامية السليمانية على خلفية الازدحام الشديد في الأسواق ووجود أعداد من السياح بمناسبة حلول العيد".

وبين انه "لجان مراقبة الاسواق مستمرة بعملها ضد اي ارتفاع بالاسعار، وكذلك اللجان الامنية والصحية ستكون على اتم الاستعداد لحماية المواطن وتقديم كل الاجراءات الصحية للمواطنين والسياح ايضا ".

وطالب محمد المواطنين الذين ينحرون الاضاحي بالالتزام بالإجراءات الصحية بالصورة الصحيحة وعدم الذبح خارج الاماكن المخصصة ومراعاة الالتزام عند توزيع لحوم الاضاحي حتى لا يكونوا سببا في انتشار الامراض.

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