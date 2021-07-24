السليمانية تصدر جملة قرارات لكبح جماح كورونا في المحافظة

شفق نيوز/ أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، اليوم السبت، عن إصدار جملة من القرارات لمواجهة التسارع الملحوظ في تفشي فيروس كورونا، داعيا الاهالي الى الالتزام اكثر بإجراءات الوقاية والاسراع في التلقيح ضد المرض.

وجاء في بيان للمحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، ان "على الأهالي الالتزام التام بجميع الإجراءات والتعليمات الصحية والوقائية؛ خصوصا ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن أية ملامسة والندوات والتجمعات والازدحامات".

وطالب البيان الاهالي بـ"ضرورة اخذ اللقاح كسبيل عالمي مناسب لتحييد انتشار الوباء وابعاد شبح الموت عن المصابين بفيروس كورونا".

والزم البيان جميع موظفي الدوائر الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص ، "الالتزام التام بالإجراءات الصحية والوقائية، لافتا إلى أنه لا يسمح لأي شخص مراجعة تلك الدوائر من دون الالتزام بهذه الإجراءات".

ومنع البيان جميع الفعاليات السياسية والأدبية والفنية والمنظماتية والاجتماعية التي تكون سببا للاختلاط والملامسة لغاية اجتياز هذه الموجة الجديدة من الوباء، مطالبا أجهزة الاعلام ان تكون متعاونة ومنسقة في حملات التوعية والالتزام بالوقاية وأخذ اللقاح المضاد للوباء".

واعلن ان "المحافظة ستكون متعاونة ومنسقة بشكل تام مع المدير يات العامة للصحة في السليمانية، ومديرية الوقاية الصحية في السليمانية لزيادة أعداد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح في اليوم الواحد من اجل الوصول إلى المعدل اليومي المناسب".