السليمانية تصدر توضيحاً بشأن مزاعم "ممارسة الجنس" داخل مسجد

شفق نيوز/ أصدرت شرطة محافظة السليمانية يوم الأربعاء توضيحاً بشأن مزاعم ممارسة أفعال "غير أخلاقية" بصورة منتظمة داخل مسجد في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد نشر خبر على موقع (وشه) يفيد باستخدام مسجد داخل سوق مدينة السليمانية لممارسة أفعال منافية للأخلاق، شرع مركز شرطة منطقة السراي بإجراء متابعة وتحر للتأكد من صحة هذا الخبر".

وأضافت، أنه "بعد استحصال قرار قضائي، باشرت الشرطة بالتحقيق"، مبينة أنه "وفق أقوال رجل الدين القائم على الجامع، فإن مثل هذه الأفعال لم تمارس داخل المسجد".

وأردفت الشرطة، "كذلك نفى مدير المديرية العامة للاوقاف بالسليمانية هذا الأمر، ووجه بفتح تحقيق أيضاً".

ووفق موقع "وشه" الكوردي، فإن رجالاً ونساء كانوا يتجمعون بصورة منتظمة داخل المسجد بعد الساعة الرابعة فجراً لممارسة جنس جماعي هناك.