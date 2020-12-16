سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السليمانية تصدر توضيحاً بشأن مزاعم "ممارسة الجنس" داخل مسجد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-16T13:26:48+0000
السليمانية تصدر توضيحاً بشأن مزاعم "ممارسة الجنس" داخل مسجد

شفق نيوز/ أصدرت شرطة محافظة السليمانية يوم الأربعاء توضيحاً بشأن مزاعم ممارسة أفعال "غير أخلاقية" بصورة منتظمة داخل مسجد في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد نشر خبر على موقع (وشه) يفيد باستخدام مسجد داخل سوق مدينة السليمانية لممارسة أفعال منافية للأخلاق، شرع مركز شرطة منطقة السراي بإجراء متابعة وتحر للتأكد من صحة هذا الخبر".

وأضافت، أنه "بعد استحصال قرار قضائي، باشرت الشرطة بالتحقيق"، مبينة أنه "وفق أقوال رجل الدين القائم على الجامع، فإن مثل هذه الأفعال لم تمارس داخل المسجد".

وأردفت الشرطة، "كذلك نفى مدير المديرية العامة للاوقاف بالسليمانية هذا الأمر، ووجه بفتح تحقيق أيضاً".

ووفق موقع "وشه" الكوردي، فإن رجالاً ونساء كانوا يتجمعون بصورة منتظمة داخل المسجد بعد الساعة الرابعة فجراً لممارسة جنس جماعي هناك.

related

تسعة مصابين بحادث في محافظة السليمانية

Date: 2020-02-08 16:20:20
تسعة مصابين بحادث في محافظة السليمانية

هزة ارضية تضرب شرق السليمانية

Date: 2019-08-12 09:53:18
هزة ارضية تضرب شرق السليمانية

في السليمانية.. 24 حادث سير خلال اسبوع

Date: 2019-09-01 11:52:46
في السليمانية.. 24 حادث سير خلال اسبوع

التغيير تتهم طالباني وإدارة السليمانية بحرق وقطع أشجار الصنوبر في طاسلوجة

Date: 2020-09-19 19:56:05
التغيير تتهم طالباني وإدارة السليمانية بحرق وقطع أشجار الصنوبر في طاسلوجة

شرطي يقتل شقيقته في السليمانية ومسلحون يردون سجينا اثناء نقله للمحكمة بدهوك

Date: 2020-07-05 15:05:45
شرطي يقتل شقيقته في السليمانية ومسلحون يردون سجينا اثناء نقله للمحكمة بدهوك

شفاء خمسة مصابين بكورونا في السليمانية

Date: 2020-04-13 22:28:37
شفاء خمسة مصابين بكورونا في السليمانية

مقتل فتاة في نزاع بين عشيرتين في السليمانية

Date: 2019-06-13 23:21:40
مقتل فتاة في نزاع بين عشيرتين في السليمانية

حادث مروع في تركيا يصيب قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية

Date: 2020-11-11 07:36:13
حادث مروع في تركيا يصيب قرابة 30 مسافراً من أهالي السليمانية