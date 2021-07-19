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السليمانية تصدر تحذيراً قبل العيد: نشهد ارتفاعاً "غير مسبوق" بإصابات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-19T09:19:01+0000
السليمانية تصدر تحذيراً قبل العيد: نشهد ارتفاعاً "غير مسبوق" بإصابات كورونا

شفق نيوز / أكد نائب مدير صحة السليمانية عبد الله سنكاوي، يوم الاثنين، أن المحافظة تشهد ارتفاعاً "غير مسبوق" بإصابات كورونا.

وذكر سنكاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "حالات الاصابة بفيروس كورونا بازدياد في مدينة السليمانية والمستشفيات تتجه نحو الامتلاء ويجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية وتجنب الاحتكاك والتجمعات الكبيرة".

وأضاف أن "المبادرة بأخذ جرعات اللقاح لتأمين عدم إصابتهم بالفيروس"، لافتاً إلى أن "أيام الاعياد قريبة ويجب الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها وزارة صحة إقليم كوردستان، في أيام الأعياد وخاصة وصول أعداد كبيرة من السياح إلى المدينة".

من جانبه، قال مدير إعلام وعلاقات مديرية صحة السليمانية، سامان شيخ لطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة إزدادت، إذ سجلت المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 131 حالة منها 121 حالة في غرف الانعاش بالاوكسجين، وقد سجلت 7 حالات وفاة".

وتابع لطيف "أرجو من المواطنين والسياح المقبلين إلى المدينة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية حفاضا على أنفسهم".

يشار إلى أن هناك 3 مستشفيات في مدينة السليمانية تستقبل المصابين، وتم تسجيل إصابات كثيرة في تلك المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، قد حذرت أمس الأحد، من ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، في مدن الإقليم.

وقال آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، في بيان، "للأسف، ارتفعت نسبة الإصابات في الفترة الاخيرة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان، ونتوقع إصابات بالآلاف في الأيام القادمة وارتفاع حالات الوفاة، خصوصاً أننا مقبلون على موسم عيد الأضحى".

وأضاف "نحن في وزارة الصحة رفعنا للجهات المعنية عدداً من النقاط لتطبيقها بعد عقد اجتماع حيال الامر، ما يمكن للمواطن فعله هو حماية نفسه من خطر الفيروس ويجب توخي الحذر وارتداء الكمامات، مستشفياتنا ممتلئة كلياً وغرف العناية المشددة اصبحت محدودة فيها الاسرة".

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