السليمانية.. تصاعد التوترات بين قادة حركة التغيير وعرقلة مراسم تسليم المسؤوليات

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، أحداثاً متوترة حيث تم منع إقامة مراسم كان من المقرر عقدها يوم السبت لتعيين "دانا أحمد مجيد" كمنسق جديد لحركة التغيير، وفقاً لمصادر خاصة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "چيا نوشيروان مصطفى قام بتوجيه قواته إلى مقر الحركة في "گردي زەرگەتە" وأغلق المدخل الرئيسي باستخدام حواجز خرسانية".

وأشارت، إلى أن "هذا التصعيد جاء على خلفية صراع داخلي بين أنصار "دانا أحمد مجيد" و"عُمر سعيد علي"، إذ يعارض "چيا نوشيروان مصطفى"، نجل مؤسس الحركة نوشيروان مصطفى، تسليم الصلاحيات لــ"دانا أحمد مجيد".

وتشهد الأوضاع داخل الحركة حالة من الانقسام، حيث أن بعض الأعضاء والمرشحين يدعمون مجيدا، بينما يقف الآخرون إلى جانب مصطفى.

وفي رسالة وجهها "چيا نوشيروان مصطفى" إلى كل من "دانا أحمد مجيد" و"عُمر سعيد علي"، أكد أن مقر الحركة في "گردي زەرگەتە" ليس ملكًا لهم، مطالباً بإقامة مراسم تسليم المسؤوليات في مكان آخر و بتعيين مسؤول جديد يمثل الحركة، وليس حركة التغيير.

وتأتي هذه الأحداث ضمن سلسلة من التوترات الداخلية التي تشهدها حركة التغيير، والتي تأسست على يد الراحل نوشيروان مصطفى.

وتواجه الحركة حالياً خلافات عميقة حول القيادة وتوزيع الصلاحيات بين الأعضاء، ما يزيد من تعقيد وضعها الداخلي.

ويعد تعيين منسق جديد للحركة جزءاً من جهود إعادة هيكلة القيادة بعد وفاة مؤسسها، إلا أن تلك المحاولات تواجه معارضة قوية من بعض الأطراف داخل الحركة.