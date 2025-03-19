السليمانية.. تصادم مروري بين 4 عجلات  يسفر عن انقلاب مركبتين (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، يوم الأربعاء، حادث تصادم مروري بين أربع مركبات قرب جسر كوباني، ما أدى إلى انقلاب سيارتين نتيجة قوة الاصطدام.

وأفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع بالقرب من جسر كوباني في السليمانية، حيث اصطدمت أربع مركبات ببعضها، ما تسبب بانقلاب مركبتين بسبب شدة التصادم.

ولم ترد، تفاصيل دقيقة عن عدد الإصابات أو الأضرار الناجمة عن الحادث، فيما باشرت الجهات المتخصصة التحقيق في ملابساته وتنظيم حركة المرور في الموقع.

وتشهد طرقات إقليم كوردستان حوادث مرورية متكررة، ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد السير واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل مخاطر التصادم والحفاظ على سلامة السائقين والمواطنين.