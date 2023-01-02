السليمانية تشهد تساقط أكبر كمية أمطار منذ عامين

شفق نيوز/ اعلن مدير الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، آسو كمال، يوم الاحد، ان كميات الامطار التي هطلت العام الماضي كانت اكثر من كمياتها خلال العاميين الماضيين، مؤكداً استقرار حالة الطقس في اقليم كوردستان خلال أول يومين من العام الحالي.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، إن "حالة الطقس في السليمانية واقليم كوردستان عموماً مستقرة وستستمر هكذا خلال اليومين المقبلين، فيما ستشهد نهاية الاسبوع الجاري موجة من الامطار وتغيرات في الطقس بالمناطق الوسطى والجنوبية من العراق يتأثر بها الاقلبم تدريجياً".

واشار إلى "قدوم كتلة باردة نهاية الاسبوع ستتسبب بانخفاض درجات الحرارة"، مبيناً ان "السليمانية سجلت اليوم اقل درجة حرارة إذ تبلغ الصغرى 6 درجات مئوية والعظمى 15 درجة مئوية، أما مدى الرؤية فهو 8 إلى 9 كيلومتر".

وعن كميات الامطار المتساقطة، اوضح مدير الأنواء الجوية، ان "كميات الامطار في السليمانية بلغ 152ملم وهي الاعلى في هذا الوقت من العامين الماضيين"، متوقعاً ان تشهد مناطق السليمانية تساقط الثلوج الاسبوع المقبل "لكن لا نستطيع البت بذلك حاليا".