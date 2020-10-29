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السليمانية تشرع بتغريم السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-29T17:17:05+0000
السليمانية تشرع بتغريم السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

شفق نيوز/ اعلنت مدير مرور محافظة السليمانية في اقليم كوردستان أنها ستشرع بدءاً من يوم غد الجمعة بفرض غرامة تصل إلى 50 ألف دينار على كل سائق لا يلتزم بارتداء الكمامة.

ويأتي هذا الإجراء في محاولة من سلطات الإقليم احتواء تفشي الفيروس بعد تزايد حالات الإصابة في الأسابيع الأخيرة.

ونقل بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، عن العميد الحقوقي فريدون عمر احمد مدير مرور السليمانية قوله انه اعتبارا من يوم الجمعة الثلاثين من شهر تشرين الاول الحالي سيتم تغريم السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة.

وأضاف أن الغرامة تبلغ قيمتها 50 الف دينار. 

ومنذ تفشي فيروس كورونا، أصيب 74334 ألف شخص بالوباء في إقليم كوردستان، تعافي منهم 42076، وتوفي 2406 مصاباً.



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