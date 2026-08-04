السليمانية تشدد الرقابة على مزارع الأسماك غير المرخصة وتحيل المخالفين للقضاء

شفق نيوز- السليمانية

شرعت السلطات في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات للحد من مشاريع تربية الأسماك غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارية، في إطار حملة تستهدف إزالة التجاوزات، وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع.

وقال نائب مدير زراعة السليمانية، جوتيار خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "معظم مشاريع تربية الأسماك في المحافظة تعمل من دون تراخيص رسمية، وإن أصحابها لا يلتزمون بالتعليمات رقم (9) لسنة 2021 الخاصة بتنظيم إنشاء هذه المشاريع".

وأضاف أن "المديرية أحالت عدداً من المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، استناداً إلى القانون رقم (3) لسنة 2018 الخاص بمنع التجاوزات".

وبحسب خالد، لا يتجاوز عدد المشاريع الحاصلة على تراخيص أصولية 40 مشروعاً، مقابل أكثر من 600 مشروع تنتشر في أنحاء محافظة السليمانية.

وتظهر بيانات مديرية الثروة السمكية في إقليم كوردستان أن عدد مشاريع وأحواض تربية الأسماك في الإقليم يبلغ نحو 2300 مشروع، فيما لا يحمل التراخيص الرسمية سوى 480 مشروعاً.

ويبلغ الإنتاج السنوي لقطاع تربية الأسماك في إقليم كوردستان نحو 37 ألف طن، تنتج محافظة السليمانية أكثر من 15 ألف طن منها، ما يجعلها أكبر مركز لإنتاج الأسماك في الإقليم.