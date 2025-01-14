السليمانية تسير نحو "الطاقة الشمسية": توليد أكثر من 13 ميغاواط عبر أنظمة فردية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، يوم الثلاثاء، توليد أكثر من 13 ميغاواط من الطاقة الشمسية في المحافظة عبر أنظمة فردية.

وقال شادمان شكري سعيد، مسؤول قسم الطاقات المتجددة في المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الأشخاص والأماكن الذين قاموا بتركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يشهد زيادة مستمرة في حدود محافظة السليمانية".

وأضاف سعيد، أن "عدد المواقع المسجلة لدى المديرية، التي تم فيها تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وصل إلى 441 موقعاً حتى الآن، وتتوزع هذه المواقع بين المنازل والمنشآت التجارية والصناعية، حيث تنتج هذه الأنظمة أكثر من 13 ميغاواط من الكهرباء".

وأشار إلى أن "العدد الحقيقي للأنظمة المركبة يفوق الرقم المسجل، نظراً لعدم قيام بعض المستخدمين بتسجيل أنظمتهم لدى المديرية"، داعياً جميع الأفراد والمؤسسات التي قامت بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية إلى "تسجيلها عبر المديرية للاستفادة من القرارات التي تسمح لهم بإعادة فائض الطاقة إلى الشبكة الوطنية مقابل تخفيض في فواتيرهم الشهرية".

وتسعى مديرية كهرباء السليمانية إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام وصديق للبيئة، داعية المواطنين إلى تسجيل أنظمتهم للاستفادة من البرامج التي تدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وتشهد محافظة السليمانية اهتماماً متزايداً بالطاقة الشمسية كوسيلة لتخفيف الاعتماد على الشبكة الوطنية وتحقيق وفرة في استهلاك الكهرباء.

ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطور العالمي في استخدام الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.