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السليمانية .. تسمم جماعي لـ 100 تلميذ من مدرسة واحدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-22T06:47:39+0000
السليمانية .. تسمم جماعي لـ 100 تلميذ من مدرسة واحدة

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، أن نحو (100) تلميذ من مدرسة واحدة كانوا يعانون من مشكلة "الاسهال والقيء" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما كشفت إدارة مستشفى جمال رشيد التعليمية للأطفال تعرضهم لحالات تسمم متفاوتة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "قرابة 100 تلميذ من مدرسة واحدة كانوا يعانون من الإسهال والقيء وقاموا بزيارة مستشفى الدكتور جمال أحمد راشد للأطفال لغرض العلاج"..

واضاف البيان انه"لمتابعة الموقف مباشرة أوصى مدير عام الصحة لجنة خاصة بالمدارس لمتابعة الحالات مباشرة وأخذ عينات الغذاء والماء للفحص المعملي".

من جهته قال مدير مستشفى د. جمال رشيد التعليمية للأطفال بشدر عبدالله في حديث لوكالة شفق نيوز إن "خلال اليومين الماضيين لوحظ تسجيل حالات متفاوتة من الاسهال والقيء، بين صفوف الاطفال في احدى المناطق ضمن حدود السليمانية كما تم تسجيل قرابة 100 حالة لتلاميذ من مدرسة واحدة في نفس المنطقة".

وأضاف عبد الله أنه "بعد ادخال هؤلاء الاطفال للمستشفى تبين انهم يعانون من الاسهال والقيء وهي اعراض تسمم وتأتي نتيجة أما الماء غير الصالح للشرب أو تناول اغذية ملوثة أو وجود فيروس انتقل لجميعهم".

وتابع عبد الله ان "اغلب الاطفال خرجوا من المستشفى بحالة مستقرة، فيما يرقد البعض منهم لحد الان لأخذ العلاج"، مشيرا الى ان "المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية اتصلت بالمديرية العامة لتربية السليمانية وتم على الفور التحري عن اسباب هذه الحالة وهنالك لجنة عملت منذ يوم امس ولغاية الان لمعرفة اسباب تلك الإصابات".

وبيّن الدكتور بشدر ان "صحة السليمانية اوصت خلال بيان لها جميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ان تهتم بمصادر المياه وكذلك منع تداول بعض الأطعمة".

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