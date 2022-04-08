السليمانية تسجل 90 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ اعلنت صحة محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، نقل أكثر من 90 شخصاً الى المستشفى بسبب سوء الاحوال الجوية.

وتشهد مدن اقليم كوردستان موجة من الاتربة والغبار منذ يوم الاربعاء.

وقالت صحة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "موجة الاتربة تسببت بنقل 90 شخصاً الى مستشفيات السليمانية ، مبينا ان عدد منهم تعرضوا الى ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى".

واعلنت صحة إدارة كرميان بإقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة اختناق نتيجة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي تضرب إقليم كوردستان منذ مساء الأربعاء.

وقالت المديرية العامة لصحة كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "موجة الاتربة تسببت في نقل 30 شخصاً الى المستشفيات في قضائي كفري وكلار، مبينا أن "عدداً منهم تعرضوا الى ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفيات".

وأضاف البيان أن "16 حالة أدخلت اليوم إلى مستشفى الشهيد خالد في كفري و14 حالة في مستشفى طوارئ الشهيد هزار في كلار"، مبيناً أن "الحالات تراوحت بين البسيطة والوسطى".

وأعلنت دائرة الأنواء الجوية في السليمانية أمس الخميس، عن تأثر الإقليم بموجة من العواصف الترابية تستمر يومين.

وقالت دائرة الأنواء الجوية والزلازل في محافظة السليمانية، في بيان إن "هذه العواصف الترابية قادمة من مناطق من وسط وجنوب العراق، موضحاً، أن "تأثير هذه العواصف سيستمر إلى اليومين القادمين".

واضاف البيان ان "تأثير هذه العواصف سيكون واضحا في مناطق كرميان وتحديدا قضائي كفري وكلار".

وتوقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، انحسار موجة الاتربة والغبار التي تجتاح المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان، ان موجة الغبار التي اجتاحت اغلب مناطق اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، ولازال تأثيرها مستمرا، لكن بشكل اخف، ستنتهي خلال الساعات المقبلة.

واضاف البيان، ان مديات الرؤية الافقية في الساعة الثالثة عصرا من اليوم الجمعة كانت كالآتي، ( اربيل: 2 كلم، بيرمام: 5 كلم، السليمانية: 4 كلم، جمجمال: 3 كلم، دهوك: 3 كلم، زاخو: 2 كلم كركوك: 2 كلم، خورماتو: 800 متر، خانقين: 10 كلم).

وقد أعلنت دائرة الأنواء الجوية في السليمانية ، عن تاثر الإقليم سيشهد بموجة من العواصف الترابية تستمر إلى يومين آخرين.

وقالت دائرة الأنواء الجوية والزلازل في محافظة السليمانية دارا حسن، في بيان ، أن "هذه العواصف الترابية قادمة من مناطق من وسط وجنوب العراق، موضحاً، أن "تأثير هذه العواصف سيستمر إلى اليومين القادمين".

واضاف البيان ان تأثير هذه العواصف سيكون واضحا في مناطق كرميان وتحديدا قضائي كفري وكلار.