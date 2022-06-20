السليمانية تسجل 635 اصابة جديدة بـ"الاسهال والقيء" خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت صحة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 635 حالة إصابة جديدة من "الاسهال والقيء" خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في المحافظة.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية سامان لطيف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم ادخال 635 حالة مصابة بالاسهال والقيء في مركز المحافظة إلى مستشفايات السليمانية".

واضاف انه "لحسن الحظ، تم علاجهم جميعا في المستشفيات وغادر معظمهم المستشفى".

وأمس الاحد، أعلنت ادارة السليمانية تشكيل لجنة عليا لمواجهة وباء "الكوليرا" بعد اعلان صحة المحافظة "حالة الطوارىء" اثر تسجيل وفيات بسبب الوباء.

وتتخذ سلطات المحافظة، اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وتقدم صحة السليمانية توصيات الى السكان يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً.