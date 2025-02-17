السليمانية تسجل 13.3 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت مدينة السليمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية هطول 13.3 ملم من الأمطار، وفقاً لما أعلنته مديرية مياه السليمانية اليوم الاثنين.

وتزامن هطول الأمطار مع تساقط الثلوج على المرتفعات المحيطة، ما يعكس التأثيرات المناخية المستمرة في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية ماء السليمانية آمانج جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة سجلت 13.3 ملم من الأمطار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما شهدت المرتفعات المحيطة، مثل جبال أزمر وغويژه، تساقطاً للثلوج، إضافةً إلى هطول الأمطار في المناطق الداخلية للمدينة".

وأضاف جلال أن "إجمالي كمية الأمطار التي هطلت منذ بداية الموسم الحالي حتى الآن بلغ 269.6 ملم، ما يعكس استمرار معدلات الهطول المطري في المحافظة".

وتُعد كميات الأمطار والثلوج من العوامل الأساسية المؤثرة على موارد المياه في السليمانية، حيث تسهم في تعزيز المخزون المائي ودعم القطاع الزراعي في ظل التحديات البيئية التي تواجه المنطقة. كما أن متابعة كميات الأمطار ضرورية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على المنطقة، خصوصاً مع تذبذب الهطولات المطرية خلال السنوات الأخيرة.