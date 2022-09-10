السليمانية تسجل وفاة  24 طفلا خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في محافظة السليمانية، اليوم السبت، معالجة أكثر من 13 ألف طفل دخلوا مستشفى جمال أحمد رشيد التعليمي للأطفال خلال الشهر الماضي، فيما أشارت إلى وفاة 24 طفلا بسبب أمراض مختلفة خلال الشهر ذاته.

وبحسب إحصاءات المديرية العامة للصحة في السليمانية، والتي وردت لوكالة شفق نيوز، فقد "تم استقبال 13 ألف و327 طفلاً في الأقسام الصباحية والمسائية بمستشفى الدكتور جمال أحمد راشد التعليمي للأطفال الشهر الماضي، فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة للأطفال بسبب أمراض مختلفة".

كما بينت الإحصاءات أنه "تم أخذ 15456 ألف فحص مختبري و331 فحصاً لنمو الهرمونات، و 381 فحصاً بالموجات فوق الصوتية، و81 صدى، و13 حالة قسطرة، و540 صورة شعاعية".