السليمانية تسجل وفاة "عامل بناء" والحصيلة ترتفع إلى 19 منذ بداية العام

شفق نيوز/ أعلنت نقابة عمال البناء في السليمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة لعامل بناء في مكان العمل، فيما أكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العمل خلال خلال العام الحالي الى 19 عاملاً.

وقال عثمان حمه سعيد رئيس نقابة عمال البناء في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "يوم أمس توفي عامل بناء يدعى علي خليف علوش سوري الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاماً، في مشروع استثماري في السليمانية".

وأضاف انه "من يوم أمس ولغاية الآن ومن خلال لجنة مشتركة من قائمقامية السليمانية ونقابة عمال البناء اتضح أن غياب السلامة المهنية هي من تسببت في مقتل هذا العامل، وبوفاة العامل ترتفع حصيلة ضحايا العمال خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام الى 19 عاملاً 10 منهم من خارج الإقليم والعراق".

وبيّن عثمان أن "نقابة العمال ولمرات عديدة طالبت وزارة العمل بتشكيل لجنة لمتابعة أدوات السلامة المهنية في مواقع العمل الا انه لغاية الآن لم يتم تشكيل أي لجنة حكومية لمتابعة مستلزمات وأدوات السلامة المهنية في أماكن العمل".

وطالب رئيس نقابة عمال البناء في السليمانية بـ"وضع لجنة نقابة في كل المشاريع من واجبها ارشاد العمال على السلامة المهنية وهي غير مكلفة علماً أن قانون العمل يلزم أصحاب المشاريع بوضع مهندس سلامة في كل مشروع".

وأكد عثمان ان اغلب المشاريع في السليمانية لا تمتلك كافة مستلزمات وأدوات السلامة والصحة في أماكن العمل وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة أعداد ضحايا العمال في أماكن العمل.