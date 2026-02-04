السليمانية تسجل نحو 500 اصابة بأمراض الدم في غضون شهر واحد

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير مستشفى "هيوا" للأمراض السرطانية، رياض النقشبندي، يوم الأربعاء، عن إحصاءات جديدة لحالات الإصابة بأمراض الدم والأورام خلال الشهر الأول من العام 2026، مؤكداً أن الأرقام تعكس حجم الضغط الكبير الذي تتحمله المؤسسة الصحية في خدمة المرضى من السليمانية ومختلف مناطق إقليم كوردستان والعراق.

وقال النقشبندي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للسرطان، إن "المستشفى سجل خلال الشهر الأول من عام 2026 نحو 478 حالة إصابة بأمراض الدم، بينها 285 حالة مؤكدة بإصابات سرطانية، فيما توزعت الحالات الأخرى على أمراض دموية مختلفة".

وأوضح أن "ذكر هذه الإحصاءات لا يهدف إلى إثارة الخوف أو القلق بين المواطنين، بل لإظهار حجم الجهد الذي تبذله كوادر المستشفى في تشخيص الحالات واستقبال الأعداد المتزايدة من المرضى".

وأضاف النقشبندي أن "الهدف الأساسي يتمثل في تسليط الضوء على العبء الكبير الذي تتحمله المستشفى يومياً نتيجة استقبال أعداد كبيرة من المصابين بأمراض الدم والسرطان من داخل الإقليم وخارجه".

كما أشار مدير مستشفى "هيوا" إلى أن "إدارة المستشفى تسعى خلال العام الحالي إلى وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى هيوا الكبير"، داعياً حكومة إقليم كوردستان ووزارة الصحة ومجلس الوزراء إلى "الإسراع في المباشرة بالمشروع".

وبين أن "المستشفى الجديد سيساهم بشكل مباشر في تقليل الزخم الحاصل حالياً، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتوفير سعة سريرية أكبر لاستيعاب المرضى على مدار العام".

كما شدد النقشبندي على "أهمية افتتاح مركز متخصص للكشف المبكر عن الإصابات السرطانية"، لافتاً إلى أن "التشخيص المبكر يساعد في تقليل نسب انتشار المرض، ويخفف الضغط على المستشفى والكوادر الطبية، ويخفض تكاليف العلاج".

وأوضح أن "العديد من الحالات يمكن علاجها بسرعة و بتكاليف أقل إذا اكتُشفت في مراحلها الأولى، بينما يصبح العلاج أكثر صعوبة وتعقيداً عند وصول المرض إلى المراحل المتقدمة".

و يصادف الرابع من شباط/فبراير من كل عام اليوم العالمي للسرطان، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، بهدف رفع الوعي بمخاطر المرض، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتحسين فرص العلاج والرعاية للمرضى حول العالم.