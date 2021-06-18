السليمانية تسجل مشاركة واسعة في الانتخابات الإيرانية

شفق نيوز / شهدت محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إقبالاً واسعاً على التصويت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، خلافا لتوقعات المقاطعة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها إيران.

وأوضح مسؤول إعلام القنصلية الإيرانية في مدينة السليمانية، سروشت سازاني، لوكالة شفق نيوز، أن "صناديق الاقتراع افتتحت من 8 صباحاً وستغلق في 6 مساءً".

وأضاف سازاني، أن "نسبة المشاركة في التصويت، جيدة لغاية الساعة 12 ظهراً، ويقدر بـ(1000-1500) مواطن إيراني أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، من الذين يحملون جوازاً إيرانياً".

ورجح المسؤول الإيراني، "زيادة أعداد المصوتين بعد ظهر اليوم"، لافتاً إلى أن "هناك ثلاثة صناديق انتخابية في مدينة السليمانية، واحدة رئيسية في القنصلية الإيرانية، واثنين في قضاء دربنديخان وكلار".

وتابع "لا نمتلك إحصائيات بعدد الايرانين الموجودين في محافظة السليمانية".

وكانت القنصلية الإيرانية، قد منعت التغطية الإعلامية للانتخابات بدون معرفة الأسباب، خلافاً لما تشهده مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.